شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: العالم يسعى ألا تزيد درجة حرارة الأرض على معدلاتها 1,5 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، أن قضايا التغير المناخى تمس الإنسان في أى دولة في العالم، خاصة بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث إن حدة التغيرات المناخية أصبحت أكثر شدة، وهذا الصيف كان أكثر ارتفاعا بدرجة الحرارة.

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجميع يتحدث عن التغيرات المناخية ، مشيرة إلى أن العالم الآن يسعى ألا تزيد درجة حرارة الأرض على معدلاتها الطبيعية 1,5 درجة مئوية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدول النامية خاصة القارة الأفريقية التي لا تتعدى انبعاثاتها 5% تتأثر بشكل شديد في آثار تغير المناخ، حيث تتأثر دول القارة بشكل كبير ويؤثر تغير المناخ على مسار التنمية، حيث إن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية على قطاع الزراعة والمناخ والسواحل في مصر .