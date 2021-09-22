شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح المشير طنطاوى بختام فاعليات دورى المتعافين من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فاعليات ختام بطولة الدورى الرياضى للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذى وافته المنية أمس، وذلك تقديرًا لعطاءه فى خدمة الوطن.

حضر فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وممثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على المباراة النهائية أحمد شوبير.



























