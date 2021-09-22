شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 8 ملفات مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى يوجه بيانا شاملا بالدورة 76.. 8 ملفات مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. الرئيس يؤكد: مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها.. نتمسك باتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.. ويشدد على أهمية محاسبة الدول الراعية للإرهاب

أقرأ في العدد أيضا ..





مدبولى: مشروعات الإسكان الاجتماعى على أجندة أولويات عمل الرئيس السيسى منذ توليه المسؤولية.. مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعى بدقيقة حدادا على روح المشير طنطاوى.. وزيرة الصحة: شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع فى تجهيزات استقبال اللقاحات.. 33.678 مليون جرعة إجمالي 5 أنواع مختلفة من الأمصالالمشير طنطاوى.. من الانتصار فى الحرب إلى حماية وإنقاذ الوطن فى السياسة

مستقبل مشرق ينتظر الصناعة المصرية.. النمو الصناعى يدفع الصادرات للنهوض بنسبة 22% أول 7 أشهر من 2021.. نائب رئيس مواد البناء: حظر دخول بضائع رديئة الجودة يفتح الطريق أمام المنتج المحلى





الحكومة تنفى شائعات تأجيل بدء العام الدراسى الجديد.. «التعليم»: الدراسة يبدأ 9 أكتوبر المقبل.. وفتح باب التنسيق لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة بعد استلام الشهادات

زيادة خدمات «التموين» على بوابة مصر الرقمية إلى 18 خدمة.. إضافة أفراد جدد على البطاقات وتجديد القيد بالسجل التجارى أبرز الخدمات









3300 مؤسسة أهلية تشارك فى إنشاء 3200 .. حضانة ضمن «حياة كريمة».. المبادرة تخطط لزيادة بيانات الحماية الاجتماعية من 34 إلى 50 مليون مواطن