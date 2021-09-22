شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تعلن استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين دفعتى 2013 و 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة قضايا الدولة عن استكمال إجراءات التعيين لأعضائها الجدد المعينين بالقرار الجمهورى رقم 366 لسنة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد داخل نادى مستشارى الهيئة لمدة 3 أيام.

وأشارت الهيئة إلى أن الحضور للأعضاء الجدد في تمام الساعة العاشرة صباحأً ابتدأ من يوم 25 سبتمر وحتى 27 سبتمر الجارى.

وأضافت الهيئة على ضرورة إحضار بعض المحررات الرسمية الخاصة بالمعينين أبرزها إقرار الذمة المالية ونموذج رقم 111 كشف طبى وخطاب رسمي من البنك موضحاً به رقم الحساب.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة دفعة تظلمات 2012 ودفعتى 2013 و 2014.