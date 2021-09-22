شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الطبية بالقابضة للكهرباء تعلن فتح باب الالتحاق بمعهد التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبدأ فى قبول الدفعة الأولى من الإناث الحاصلات على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعهد القمة للتمريض للعام الدراسى الجديد 2020/2021.

ومن المقرر أن يفتح المعهد أبوابه هذا العام لاستقبال أول دفعة من دارسى التمريض بعد الشهادة الإعدادية، للفتيات فقط ويشترط أن تكون مقيمة بمحافظة القاهرة الكبرى، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم، ولا تكون المتقدمة متزوجة، ولا يسمح بالنقل إلى محافظة أخرى.

ويشترط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض أن تكون لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ومن المتوقع أن يبلغ قيمة المصروفات الدراسية حوالى 8 آلاف جنيه في العام الدراسي.