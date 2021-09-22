شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل آخر المستجدات بمشروع الكشف عن طريق الكباش بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا مع اللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذى يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع المتاحف ومستشار الوزير للعرض المتحفى ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار، ومعاون الوزير للعرض المتحفى، ومدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذى لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذى يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن 19، والتى تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التى ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

كما سيتم تزويد هذه الصور ببطاقات تعريفية وعمل كيو آر كود (QR Code) لها لتحويل الزائر على الموقع الإلكترونى للوزارة لمزيد من المعلومات عن الصور والمعرض والطريق.

كما سيتم إتاحة طريق المواكب للزيارة عن طريق تمهيد الممشى ورفع كفاءة الطريق وعمال إضاءة ليلية، بالإضافة الى تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية يتم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.