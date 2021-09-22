شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح أهمية أنشطة التوكاتسو فى بناء شخصية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التوكاتسو هو نظام يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم: "الهدف الرئيسى من هذا النظام هو تأهيل طفل قادر على تحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه بثقة، كما يساعد التوكاتسو الطفل على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته وحلها فيستطيع فى النهاية تحقيق ذاته وإدارة حياته الخاصة".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: "التوكاتسو ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه".