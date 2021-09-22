شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ناعياً المشير طنطاوي: تحمل الأمانة ولم يفرط فيها لآخر لحظة من عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية، على تقديم واجب العزاء فى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى رحل عن عالمنا أمس بعد مسيرة طويلة من العطاء للوطن.

وقال رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية فى بوست نشره عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك : "المشير طنطاوي رحمه الله قائد بطل، وفخر لكل العرب، ومن رموز العسكرية والانضباط في العالم، تشرفت بالسلام عليه والجلوس معه عام 2011 م عندما زار المملكة في عزاء سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وتشرفت بمكالمة هاتفية معه لأرحب به عندما حضر مباراة لنادي بيراميدز في مقصورة استاد الدفاع الجوي عندما كنت أتملك النادي، وكان في قمة الأبوة والاحترام والتقدير والرقي".

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ : "تعازيي لفخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي وللجيش المصري البطل ولشعب مصر الغالي، اليوم فقدنا رجل من الرجال النادرين، تحمل الأمانة ولم يفرط فيها إلى آخر لحظة من عمره، وتكريم فخامة الرئيس له وفي مرات سابقة كثيرة يدل على وفاء القيادة المصرية والشعب المصري لكل المخلصين".