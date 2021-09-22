شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات ومخزون استراتيجى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فى كافة المحافظات خاصة المحافظات الحدودية، مثل شمال وجنوب سيناء، مع تأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين طوال فتره كورونا فى توفير كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 15 إلى 20%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت من جميع السلع، وهو ما منع حدوث أى أزمات طوال الفترة الماضية .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.