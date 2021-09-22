شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مونوريل 6 أكتوبر: الانتهاء من المشروع أبريل 2023 وينقل مليون راكب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عطية مدير مشروع مونوريل 6 أكتوبر، أن مشروع المونوريل المعلق وسيلة نقل جماعى أحادى السكة يسير على كاميرا علوية معلقة، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في أبريل 2023، ومن المستهدف أن ينقل 10 آلاف راكب كل ساعة، ونستهدف أن ينقل مليون مواطن يوميا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف مدير مشروع مونوريل 6 أكتوبر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المونوريل وسيلة أمنة وسريعة، وزمن الرحلة من مدينة 6 أكتوبر إلى وادى النيل 40 دقيقة، متابعا: قمنا بعمل جلسات استكشافية لمعرفة طبيعة التربة والمنطقة وحددنا أساسيات سنعمل عليها وأماكن المحطات التي سيتم إنشائها مع دراسة الكثافات المرورية والسكانية .

وتابع مدير مشروع مونوريل 6 أكتوبر: "نظام المونوريل جديد فى مصر ونقلة حضارية، وطوله 43 كيلو بـ12 محطة، وتم إضافة محطة بشتيل، ويبدأ من حدائق أكتوبر مرورا بالمنطقة الصناعية ثم محطة منطقة المولات ثم محطة الحصرى تعتبر المحطة الكثيفة من حيث الحركة المرورية وكثافة المواطنين بجانب وجود جامعات مستشفيات ثم محطة نقابة المهندسين ثم محطة جامعة النيل ثم محطة هايبر 1 لخدمة أهالى الشيخ زايد ثم محطة الصحراوى حتى يصل إلى وادى النيل ومحطة بشتيل".