شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع توسعة الطريق الدائرى: كوبرى السلام 7حارات ونسب التنفيذ وصلت 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جابر، مدير مشروع التوسعة للطريق الدائرى، أن مشروع التوسعة للطريق الدائرى ليس كوبرى السلام فقط، ولكن تم البدء من تقاطع محور الشاذلى مع الطريق الدائرى وصولا للطريق الزراعى، موضحا أن كوبرى السلام يعد بديلا لنفق السلام ولم يكن موجودا فى السابق.

وأضاف مشروع التوسعة للطريق الدائرى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: شرعنا في تنفيذ الكوبرى لتحويل نفق السلام بدلا من اتجاهين سنجعله اتجاه واحد فقط، بينما كوبرى السلام سيكون اتجاه موازى له.

وتابع مشروع التوسعة للطريق الدائرى: كوبرى السلام سيتكون من 7 حارات، ونسبة التنفيذ فى الكوبرى وصلت 95%، وسيكون من أبرز مكاسبه عمل سيولة مرورية لتسهيل الحركة المرورية للسيارات القادمة من الطريق الزراعى.