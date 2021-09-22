شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: نشهد حاليا الموجة الرابعة من كورونا وزيادة فى الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إننا نشهد حاليا الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك تزايد فى عدد الإصابات وفق ما يتم إعلانته وزارة الصحة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc": الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن فى زيادة فى عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرين في الموجة الرابعة".

وناشد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، جميع المصريين الاستمرار في الإجراءات الوقائية والاحترازية والإقبال على علمية التطعيم، لافتاً إلى أن مصر تعاملت مع 3 موجات سابقة واستطاعت الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية احتواء هذه الموجهات الثلاثة.