شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة بدءا من الغد والجمعة سقوط أمطار على سواحل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام فصل الخريف الذى يشهد تقلبات جوية، موضحة أنه بدءًا من الغد ستنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات حسب كل منطقة من أنحاء البلاد، وتابعت: "معظم أنحاء الجمهورية ستنخفض بها درجات الحرارة غدا الخميس".

وأضافت إيمان شاكر، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "dmc"، أن البلاد ستشهد سقوط أمطار من يوم الجمعة المقبل، على سواحل البلاد ومدن القناة وسيناء، وتابعت: "ولكنها أمطار خفيفة إلى متوسطة لا يوجد منها أية مخاوف".

وأشارت إيمان شاكر، إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة .