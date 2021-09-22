اشتمل على مبهمات تحتاج لتوضيحها.. أمين "دينية النواب": لا يمكن الاستغناء بالقرآن عن السُنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ألقى الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأربعاء، محاضرة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية.

ورحب أبو هاشم بالضيوف من أئمة وواعظات السودان ومصر، مؤكدًا أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، ومثل التطبيق العملي لما أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مهمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأساسية هي: التبليغ، والبيان، وتبليغ القرآن يكون بتلاوته على الناس، وبيانه بالقول إن لزم الأمر، وبالتطبيق العملي للأوامر التي تحتاج إلى التطبيق العملي، كأركان الإسلام الخمسة، وغيرها من شرائع الإسلام، ومن هنا تأتي أهمية السنة النبوية.

وأشار إلى أن المسلم لا يستغني بالقرآن عن السنة النبوية؛ لأن القرآن الكريم اشتمل على مبهمات لا بد من بيانها، ومجملات لا بد من تفصيلها، وتضمن عموميات جاء تخصيصها في السنة النبوية ، وجاءت قضايا في القرآن الكريم على إطلاقها ، وجاءت السنة النبوية بتقييدها.

وأكد الدكتور محمد ابوهاشم، ضرورة التمسك بالسنة النبوية الشريفة وفهمها فهما صحيحا حتى نطبق الدين كما أراد الله.