الاعتدال الخريفي وتساوي الليل مع النهار.. تفاصيل ظاهرة فلكية بالكرة الأرضية "تحدث الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها الكرة الأرضية، تشهدها الكرة الأرضية، مساء اليوم.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في الاعتدال الخريفي، ويحدث ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام، اليوم، وتكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

وأضاف تادرس، أن الاعتدال الخريفي، يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ويبدأ في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم، في النهار، حتى يصبح أقل ما يمكن يوم 23 ديسمبر المقبل، حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن النهار، وأن مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الف2ضاء لمتابعتها.

وشهد شهر سبتمبر الحالي، 8 ظواهر فلكية، بدأ أولها اليوم 4 سبتمبر، باقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان، على أن تختتم هذه الظواهر اليوم الأربعاء 22 سبتمبر بظاهرة الاعتدال الخريفي.

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