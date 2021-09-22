مطران الكنيسة المارونية وممثلان عن "كاريتاس لبنان" يشكرون البابا تواضروس على التعاون بـ"مبادرة محبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالى:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر، والدكتور نقولا الحجار نائب رئيس كاريتاس لبنان، والأب زياد الحداد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق وعضو مجلس إدارة كاريتاس لبنان.

وقدم الوفد الشكر لقداسة البابا على الخدمات التي قدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مؤسسة يوسف النجار للتنمية الشاملة التابعة لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

كانت المؤسسة بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان قد قدمت "مبادرة محبة" عبر وفد من الأطباء المصريين المتخصصين بأمراض العيون، بمساعدات طبية مجانية إلى أكبر عدد من المرضى اللبنانيين غير الميسورين، تضمنت المساعدات إجراء عمليات جراحية مجانية لحالات المياه الزرقاء والبيضاء، وتصحيح النظر والفحوصات العامة للعيون، وذلك في الفترة من ٩ حتى ١١ من سبتمبر الجاري.