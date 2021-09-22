شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: خدمات مستحدثة بتقنيات عالمية بمحافظات التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حزم الخدمات الطبية المستحدثة التى وفرتها منشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم استحداث حزم من الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات وفق ممارسات الصحة العالمية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بجودة عالمية، ومنها عمليات القساطر الطرفية والتشخيصية والعلاجية كالقساطر المخية ومعالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنية CERAB , EVAR واستبدال الصمام الأورطى بتقنية التافى TAVI وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية CTO وعلاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبى ROTAPRO وتوسيع الصمام الميترالى بالبالون وتوسيع الشرايين بتقنية التصوير الداخلى IVUS دون تدخلات جراحية.

وأضاف السبكي، كما تم استحداث جراحات ويبل Whipple المتقدمة لاستئصال أورام البنكرياس وجراحات الوجه والفكين بتقنية 3D وجراحات المخ والأعصاب واستئصال الأورام بكافة أنواعها وجراحات القلب المفتوح وزراعات جهاز منظم القلب والقوقعة والقرنية وإصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقرى وتفتيت حصوات الكلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، إلى جانب عمليات المناظير والميكروسكوبات الجراحية لعلاج العديد من الأمراض دون الحاجة إلى شق جراحى أو فتحات جراحية كبرى.

ولفت السبكى إلى أنه شملت الخدمات الطبية المستحدثة فحوصات المسح الذرى للكلى والقنوات الدمعية والعظام والرئتين والأوعية الليمفاوية والغدة الدرقية، وأخذ عينات نسيجية من أورام الصدر والرئتين والغشاء البلورى عن طريق الإبرة الموجهة بالأشعة المقطعية، وخدمات الطب النووى وأحدث تقنيات تشخيص الأورام والتصوير المقطعى البيزوترونى والعلاج الإشعاعى والأشعة التداخلية وعلاج السكتات الدماغية والتأهيل والعلاج الطبيعى وخدمات الغسيل الكلوى وجلسات الكيماوى للأورام، إلى جانب عمليات علاج تشوهات العمود الفقرى للأطفال طفيفة التوغل وافتتاح أول وحدة للغسيل الكلوى للأطفال، وغيرها من العمليات المتقدمة الأخرى علاوة على الخدمات المتطورة بأقسام الحضانات والرعايات المركزة وعلاج الحالات الحرجة والطارئة والفحوصات الطبية الشاملة وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومميزاتها فى توفير التغطية والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس بالمنظومة الجديدة خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية ومنها عدد من المشروعات الصحية عن طريق الفيديوكونفرانس، لما أثبتته من كفاءة عالية وعائد على المواطنين صحى وإنسانى ضخم للغاية، مؤكدًا أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له أثر عظيم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد السبكي، أن التأمين الصحى الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحى فى مصر بما يضمه من إمكانيات وتجهيزات عالمية وكوادر طبية وفنية وإدارية على أعلى مستوى، والذى تلا المبادرات الصحية الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تمهيدًا لنجاح المشروع والنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصريين والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأشار إلى تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية حتى الآن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات الثلاث سالفة الذكر، مؤكدًا أنه جار العمل على قدم وساق لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال المشروع فى غضون 10 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، باعتبار أن الصحة ركن أساسى لتحقيق التقدم بكافة القطاعات التنموية بالدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.