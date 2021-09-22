شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى الدفع بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني، العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدماً، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة .