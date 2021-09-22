شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تحصل على تراخيص الرى لإحلال وتجديد نادى النقابة بأبو الفدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى حصول النقابة الفرعية بالقاهرة، على موافقة اللجنة العليا لتراخيص النيل المشكلة بالقرار الوزارى رقم 199 لسنة 2017، وبجلستها بتاريخ 30 مايو 2021، على تجديد ترخيص نادى النقابة بأبو الفدا بالزمالك، وإحلال وتجديد الإشغالات السابق الترخيص بها، طبقا للترخيص السابق.

وأضافت النقابة،: أنه بعد موافقة اللجنة العليا للتراخيص حصلت النقابة على تراخيص الإحلال والتجديد بعد توقفها منذ عام 2009، مشيرة إلى أن ذلك ما كان يغل يد مجلس النقابة من إجراء تطويرات شاملة للنادى.

من ناحيته، هنأ المهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسى القاهرة، المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، بنجاح تقنين وضع نادى المهندسين بأبو الفدا، والحصول على التراخيص التى تسهل على النقابة تطويره بشكل أسرع لتقديم خدمات تليق بالأعضاء وأسرهم.