شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تستحدث أقساما جديدة للفتوى على موقعها منها الرياضة والترفيه والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار عملية التحديث المستمرة التى تشهدها قطاعات دار الإفتاء، استحدثت الدار عبر موقعها الرسمى أقساما جديدة مثل العلوم والفنون، الإرهاب والتطرف، رياضة وترفيه، أحوال شخصية، قيم وأخلاق، ذوى الهمم، الصحة، المسافر، المرأة، الأسرة، ذبائح وأغذية.

يأتى ذلك ضمن خطة الدار لتطوير المحتوى والاعتماد على كل وسائل التواصل من أجل الوصول إلى جميع المستخدمين، حيث أضيفت تلك الأقسام بجانب الأقسام الأساسية وهى "شؤون وعادات، عقائد، عبادات، جنايات وأقضية، فتاوى حديثية، مستجدات ونوازل".

كما شهدت الدار إسناد إدارة المركز الإعلامى للدكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الإفتاء، وكان قد استقبل مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، بمقر دار الإفتاء، فى وقت سابق الإعلامى عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل فى كل الأنشطة الدينية وتطرق اللقاء إلى مناقشة عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، التى تسهم بقوة فى تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامى، وإقامة عدد من الدورات لمقدمى البرامج الدينية تحت رعاية المفتى و دار الإفتاء المصرية، وكذلك تم الاتفاق على أن يقوم المفتى برنامج دينى ويتم ترجمته للغات عديدة ويذاع على قنوات وإذاعات الاتحاد، كما تم الاتفاق على اذاعة البرامج الدينية التى أنتجتها دار الإفتاء بتقنية الأنيميشن عبر إذاعات قنوات الدول الأعضاء.