شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 89 للإتحاد العربى للنقل الجوى AACO فى القاهرة، وذلك بمشاركة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء شركات طيران الخطوط السعودية، الخطوط القطرية، طيران الشرق الأوسط، الخطوط التونسية.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات النقل الجوى والآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وسبل تعافى شركات الطيران.

وأيدت اللجنة التنفيذية الأولويات الإستراتيجية التى وضعها الاتحاد ومن أهمها وضع ارشادات للسلامة للتغلب على الآثار الناتجة عن كوفيد-19، الاتجاه لنقلة نوعية للتطور التكنولوجى لمنع التلامس، وأخيراً مواجهة التغير المناخى ووضع هدف بيئى طويل الأمد للوصول إلى صفر بالمائة انبعاثات بحلول عام 2050.

وخلال الإجتماع تم تقديم عرض توضيحى عن حال الصناعة، ومعدلات تعافى الإقتصاد العالمى والعربى من جائحة كورونا وارتباطه الوثيق بتعافى النقل الجوى وأهمية قيام الحكومات بتقديم دعم لشركات الطيران، والغاء الاجراءات الاحترازية المشددة وفتح الحدود، التى قد تؤجل الاسراع من تعافى الصناعة الى عام 2026 /2027، حيث أشارت الإحصائيات بأن شركات الطيران فى عام 2021 تعانى من انخفاض الطلب على النقل الجوى بنسب تتراوح من 50%؜ إلي 60% بالمقارنة بعام 2019.

كما ناقش الإجتماع شئون التغير المناخى وآثاره على صناعة الطيران والإلتزامات الدولية لخفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ووقف القرارت أحادية الجانب من قبل بعض الحكومات بشأن فرض الضرائب البيئية ودعم البنية التحتية و استخدام الوقود المستدام ودراسة طرق دمجه مع وقود الطائرات لخفض الانبعاثات و تطوير تكنولوجيا الطائرات، كما تم عرض تقارير اللجان المختلفة للأكو والمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الاعضاء.

كما وافقت اللجنة التنفيذية على مقترح لمجموعة قرارات استراتيجية وادارية سيتم إصدارها اثناء فعاليات الجمعية العامة رقم 54 التى سيتم انعقادها فى شهر نوفمبر 2021.