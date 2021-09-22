شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات من 20 لـ 40%.. افتتاح معرض أهلا مدارس فى شارع فيصل بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، معرض اهلا مدارس بشارع الملك فيصل بأرض المطاحن، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة بتخفيضات تبدأ من 20 لـ 40%، لتشمل كل المستلزمات المعروضة.

وتفقد الوزير والمحافظ ومسئولى الغرفة التجارية المعرض، للتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات، مؤكدين أن هناك تنسيق مع الغرفة لضبط الاسعار واستمرار التخفيضات.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين وحتى بدء العام الدراسى الجديد، وافتتحت وزارة التموين عدد من المعارض الخاصة بمستلزمات المدارس، أبرزها معرض أرض المعارض بالقاهرة، ومعرض أهلا مدارس بمدينة 6 أكتوبر.