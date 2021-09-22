شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إجراء 150 ألف عملية جراحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة والتى تشمل حتى الآن محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بأحدث التقنيات العلاجية ووفق ممارسات الصحة العالمية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية والمعملية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية المتقدمة والكبرى وذات المهارة أو طابع خاص، مشيرًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية حتى الآن للمنتفعين بالمحافظات الثلاث.

وأوضح السبكى، أن الخدمات الطبية والعلاجية شملت تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى أكثر من مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات، و 150 ألف عمليات وتدخلات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بمختلف التخصصات الطبية، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى كالفحوصات المعملية والأشعة والطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وجلسات الغسيل الكلوى لمرضى الفشل الكلوى وجلسات الكيماوى لعلاج مرضى الأورام وجلسات العلاج الطبيعى لتأهيل وعلاج المرضى.

وأكد السبكى، تميز ونجاحات هيئة الرعاية الصحية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة المختلفة من الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وفق أحدث معايير الجودة وممارسات الصحة العالمية بالمنشآت الصحية للهيئة فى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتحقيق أعلى نسبة من رضاء المنتفعين والتى تخطت نحو 93%، مؤكدًا مواصلة الجهد لاستمرار تطوير الرعاية الصحية فى مصر واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين حسب أحدث الإرشادات والبروتوكولات لعلاجية المعتمدة دوليًا والتى يصل عددها حتى الآن نحو 2500 خدمة طبية، باعتبارها ذراع الدولة فى ظبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وبجودة عالمية.