ضبط شخصين بحوزتهما 27 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"-بمحافظة القاهرة، بحوزته (13010 قطعة مستلزمات طبية "كمامات – قفاز طبي – كحول طبي" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثُر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"، بحوزته (14800 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 4100 عبوة "مطهرات" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.