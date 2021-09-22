بتعاملات بلغت 5 مليون جنيه.. ضبط جواهرجي لاتجاره في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك محل مصوغات؛ لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (مالك محل مصوغات -مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 5 مليون جنيه مصري.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.