ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح ناري في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والقائمين على ترويجها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم بمحيط سكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو -فرد محلي -طلقة من ذات العيار – مبلغ مالي-هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سميا ضبط مُتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.