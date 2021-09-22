ضبط شخصين بحوزتهما 12 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام بحوزة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما إحدى السيارات " ملك أحدهما" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.