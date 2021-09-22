بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عصابة لجلب مُخدرات وترويجها داخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب مخدري الحشيش والآيس وترويجها بداخل البلاد وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر بحوالي 14 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش والآيس "الشابو" وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام – مبلغ مالي – ميزان – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من ( شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)، وبتكثيف التحريات تبين أنهما من العناصر النشطة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة لداخل البلاد وخاصة مخدري الحشيش والآيس "الشابو". عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وصحة أقوال المتهمان سالفي الذكر.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 14مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.