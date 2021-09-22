شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب وقيمته × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب العام الدراسى الجديد، يقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

2ـ شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.

3ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة.

4ـ ختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.

5ـ خلال استخراج اشتراك الطلاب يستلزم إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

6ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

7ـ يستخدم الاشتراك لحامله فقط.

8، يتطلب استخرج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك.

9ـ اشتراك الطلاب يستخرج لمدة 3 شهور فقط هي فترة الترم الدراسى.

10ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.

11ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.

12ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.