شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: مصر من أوائل دول أفريقيا تنويعا لمصادر اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

وسلطت الدكتورة هالة زايد، الضوء على أحدث تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية حول موقف توفير اللقاحات دولياً، والتى أشار فيها إلى أن مصر تعد من أوائل الدول بقارة إفريقيا التى عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول إفريقيا.

وفيما يتعلق بموقف اللقاحات فى مصر، أشارت وزيرة الصحة إلى أن العدد الإجمالى لمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية بلغ 830 مركزاً بما فى ذلك مكاتب السفر، مضيفة أنه تم افتتاح مراكز موسعة لتلقى اللقاحات وتطعيم المواطنين فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة التى شهدت افتتاح المركز الموسع لتلقى اللقاحات بكلية الفنون التطبيقية، كما نوهت إلى أنه جار العمل على افتتاح مركز موسع للقاحات بمحافظة قنا.