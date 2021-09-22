شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنفذ أكبر حملة فى بولاق لإزالة التعديات على الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى بولاق الدكرور، بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، حملة إشغالات على شوارع الحى أسفرت عن مصادرة 5 سيارات نصف نقل، و31 تروسيكل و28 توك توك، و65 كرسى متنوع، و10 قلب شيشة و7 ستاند و4 ترابيزة وطقطوقة و6 أنبوبة متنوع، و200 حالة إشغال متنوعة ما بين ثلاجات وعروق خشب وبراويز واستاندات.

وأزالت الحملة 30 تندة حديد أمام المحلات و19 رصيفا للتعدى على الطريق العام، كما تم تنفيذ 53 إزالة إدارى "بروز وتعديات"، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة ملاهى شملت 1 مرجيحة و2 سلم مرجيحة وترابيزة بنج وترابيزة بلياردو والتعدى على الطريق العام من شارع البوسطة القديمة من شارع آل عامر وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالقضاء على الاشغالات وتكثيف الحملات بمختلف الأحياء والمراكز لإعادة الانضباط إلى الشارع.