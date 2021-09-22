شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات ضرورية مع دخول المدارس من الحضانة حتى الثانوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال للحصول على التطعيمات الأساسية والتى تحميهم من العديد من الأمراض، ومن هذه الأمراض شلل الأطفال، التيتانوس، التهاب الكبد A و B ، والحصبة الألمانية، ومع دخول الأطفال المدارس هناك قائمة من التطعيمات الأساسية التى ينبغى التأكد من حصول طفلك عليها، ونستعرض فى هذا التقرير التطعيمات الضرورية مع دخول المدارس.

- من سن الرابعة وحت السادسة:

جدرى الماء

الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكى (TDAP)

الإنفلونزا

الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية

شلل الأطفال

- تطعيمات المدرسة الابتدائية (من 7 وحتى 10 سنوات): لقاح الأنفلونزا كل عام فى نهاية أكتوبر.



تطعيمات مع دخول المدارس

- ما قبل المراهقة (من 11 وحتى 12 عامًا)

الأنفلونزا

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

داء المكورات السحائية

الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (TDAP)

- سن المراهقة (من 13 وحتى 18 عامًا) تحديد موعد لزيارات الطبيب السنوية فى سن 16 جرعة إضافية من لقاح المكورات السحائية والأنفلونزا



تطعيمات ضرورية للأطفال

- لقاحات يوصى بها للمراهقين:

أنفلونزا

داء المكورات السحائية

عدوى المكورات السحائية من المجموعة المصلية