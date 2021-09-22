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شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات ضرورية مع دخول المدارس من الحضانة حتى الثانوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال للحصول على التطعيمات الأساسية والتى تحميهم من العديد من الأمراض، ومن هذه الأمراض شلل الأطفال، التيتانوس، التهاب الكبد A و B ، والحصبة الألمانية، ومع دخول الأطفال المدارس هناك قائمة من التطعيمات الأساسية التى ينبغى التأكد من حصول طفلك عليها، ونستعرض فى هذا التقرير التطعيمات الضرورية مع دخول المدارس.
- من سن الرابعة وحت السادسة:
جدرى الماء
الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكى (TDAP)
الإنفلونزا
الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية
شلل الأطفال
- تطعيمات المدرسة الابتدائية (من 7 وحتى 10 سنوات):
لقاح الأنفلونزا كل عام فى نهاية أكتوبر.
تطعيمات مع دخول المدارس
- ما قبل المراهقة (من 11 وحتى 12 عامًا)
الأنفلونزا
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
داء المكورات السحائية
الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (TDAP)
- سن المراهقة (من 13 وحتى 18 عامًا)
تحديد موعد لزيارات الطبيب السنوية
فى سن 16 جرعة إضافية من لقاح المكورات السحائية والأنفلونزا
تطعيمات ضرورية للأطفال
- لقاحات يوصى بها للمراهقين:
أنفلونزا
داء المكورات السحائية
عدوى المكورات السحائية من المجموعة المصلية
تطعيمات ضرورية للمراهقين