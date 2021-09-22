شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 8366 راكبا على متن 81 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 81 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى على متنهم ما يقرب من 8366 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، عمَان، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، عنتيبي، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أسمره، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8366 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.