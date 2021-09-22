شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 150 طن تقاوى ذرة شامية غير مرخص بإنتاجها فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه استكمالا لما قامت به الإدارة من ضبطيات قضائية وضربات استباقية متتالية، تم صباح اليوم بعد تأكيد المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بقوة من مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم ضبط منشرين لتقاوى الأذرة، والتى تم إنتاجها خارج منظومة الاعتماد والتفتيش الحقلى بالمخالفة لمواد القانون.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف المرور والمتابعة على حقول انتاج التقاوى ومكافحة ظاهرة غش التقاوى.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أنه تم التحفظ على الكميات الكبيرة التى تم ضبطها بالمنشرين وعمل محاضر بمركز شرطة الرحمانية لعرضه على النيابة العامـة على ذمـة المحضر والكمية التى تم ضبطها تتعدى 150 طن تقاوى ذرة شامية.

وتناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المزارعين شراء التقاوى المعتمدة ومن المنافذ التابعة للوزارة أو من المنافذ والمحال المرخصة من الوزارة.