شكرا لقرائتكم خبر عن حى مصر الجديدة يشن حملات متنوعة لرفع الإشغالات وتطهير بلاعات صرف الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى مصر الجديدة، شرق القاهرة، برئاسة المهندس حسن موافى، حملة لإزالة الإشغالات بشارع أسوان، ورفع حواجز حديدية بالشارع بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، كما تم إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص "شقة بالدور الثانى" بعقار فى شارع الخليفة المأمون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذ حى مصر الجديدة بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة الصرف الصحى، حملات تطهير لبلاعات صرف مياه الأمطار بالشوارع، وكذلك تطهير بلاعات الصرف الصحى، استعدادا للأمطار ومنع تراكم المياه فى الشوارع.

وشن الحى حملة مكبرة تحت إشراف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شركة النظافة، شملت المرور على ( ميدان الجامع - شارع الرملة – شارع إسماعيل رمزى – شارع المكس) أسفرت عن إزالة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص ورفع حواجز من محلات شارع الرملة، وإزالة ورفع الإشغالات "باعة جائلين" ورفع حواجز شارع المكس.

كما تم إزالة ورفع الإشغالات "باعه جائلين" ورفع حواجز شارع إسماعيل رمزى، ورفع حواجز شارع الجيزة أمام القسم، وتنفيذ إعمال نظافة ورفع مخلفات بشوارع (الرملة – المكس – إسماعيل رمزى )، وتم تحرير محاضر أشغال لجميع المخالفين.