شكرا لقرائتكم خبر عن معرض رحلة النقود فى مصر عبر العصور بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بالتعاون مع كل من مركز دراسات الخطوط بمكتبة الاسكندرية وخزانة سك العملة بالقاهرة معرضًا بعنوان "رحلة النقود فى مصر عبر العصور"، وذلك غدا الخميس فى تمام الساعة 11.30 صباحًا بمقر المتحف، ويستمر المعرض من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن فكرة المعرض تدور حول "رحلة النقود فى مصر"، وهى رحلة طويلة قدرها 2500 سنة، تمتد من أول قطعة نقدية سكت فى عهد الأخمينيين مرورًا بما أصدره البطالمة من دراخمات وستاترات، وما أصدره البيزنطيون والرومان من دنانير ذهبية وفلوس نحاسية، والساسانيون من دراهم فضية، وصولاً إلى العرب وحتى العصر الحديث، مما يبرز رسوخ فكرة تتابع وتداول النقود فى مصر. كما تعتبر النقود المصرية سجلاً مصورًا لتطور فنون الخط والكتابة، فعلى أوجه العملة سارت رحلة الكتابة فى تطورها موازية لما وصل إليه الخطاط والفنان المصرى من رقى وتقدم فى مجاله.

وينقسم المعرض إلى قسمين: الأول منهما بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، ويضم لوحات فوتوغرافية لأهم مجموعات العملات المتداولة فى مصر عبر العصور، وقد تم اختيار مجموعة فريدة ونادرة من مجموعات العملات المحفوظة فى كل من مكتبة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ومتحف الفن الإسلامي. أما القسم الثانى للمعرض فيضم أهم مجموعات العملات المستنسخة والتى تم سكها حديثًا، وذلك بالتعاون مع خزانة سك العملة.

ويقام على هامش المعرض ندوة علمية فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، يُحاضر فيها نخبة من الباحثين المتميزين فى مجال تاريخ العملات والفنون الإسلامية، ويرأس هذه الندوة العلمية الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية، كلية الاثار، جامعة القاهرة.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض قد تم استضافته فى دورته الأولى فى الفترة من 19 يناير إلى 24 يناير 2020 بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كل من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومتحف الآثار التعليمى بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومتحفى الآثار والمخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وبالمشاركة مع خبراء النقود المصرية.