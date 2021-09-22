شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يساهم بـ150 مليون جنيه لتوفير علاج الضمور العضلى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيت الزكاة والصدقات المصرى، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مساهمته بمبلغ 150 مليون جنيه فى مبادرة "أمل فى بكرة" لتوفير علاج الضمور العضلى للأطفال، وجاءت مساهمة البيت فى هذه المبادرة استكمالا للدور الذى يقوم به فى دعم المنظومة الصحية، وعلاج غير القادرين من خلال العديد من المشاريع المشتركة مع وزارة الصحة والسكان.

وتم صرف المبلغ الذى ساهم به بيت الزكاة والصدقات لصالح وزارة الصحة والسكان التى ستتولى توفير العلاج اللازم لمرضى الضمور العضلى من الأطفال.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات المصرى على صرف أموال الزكاة والصدقات فى قنواتها الشرعية، ومن ضمنها برنامج "صحة" الذى يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة فى تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعياً من بيت الزكاة فى تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

ويذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصرى صدر قرار بإنشائه فى عام 2014 تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويعمل على توجيه الزكاة والصدقات فى مصارفها الشرعية، وعمل منذ ذلك الوقت على دعم مستحقى الزكاة والصدقات فى كافة محافظات مصر وفى مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.