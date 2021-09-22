شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 980 حالة إشغال للمحال والمقاهى بحدائق الأهرام ومنشأة البكارى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الهرم حملة إشغالات مكبرة على المحلات والمطاعم والمقاهي المخالفة وإزالة التعديات والإشغالات على حرم الطريق، استهدفت شارع المريوطية فيصل، وضبط ومصادرة 180 حالة إشغال متنوعة، ما بين كراسي واستاندات وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شن قطاع هضبة الأهرام حملات على المقاهى والكافيهات بشارع الضغط العالي وشارع الجيش، أسفرت عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة شملت كراسى شيشة ترابيزات تم إيداعهم بمخازن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبه الأهرام.

وفى ذات السياق، شن قطاع منشأة البكارى وكفر غطاطى حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على خط التنظيم وإزالة كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق، كما تم اليوم أعمال تركيب بلاط الإنتر لوك بجانب سور الحرس الجمهوري وخلف المتحف المصري الكبير وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بمدخل الضباط.

ونفذت إدارة الإنارة بأعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإضاءتها بشارع المريوطية هرم أمام فندق سياج وتمت أعمال الصيانة لولاعة موقف الاتوبيس بالمريوطية وصيانه ولاعة وأعمدة داير الناحية بكوم بكار، كما تم تركيب 11 بالوعة صرف صحي بشارع سفنكس مع المنصورية وشارع الأربعين.