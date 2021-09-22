شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

- ‎الجوافة 15 جنيها.

‎- بلح بارحى 30 جنيها

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‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏- ‎عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎- الباميا الخضراء 16 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

