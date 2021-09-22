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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.
- ‎الجوافة 15 جنيها.
‎- بلح بارحى 30 جنيها
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‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها
‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏- ‎عنب بناتى 13 جنيها.
‎‏‎- الباميا الخضراء 16 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
 

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