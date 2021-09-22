شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الحكومة تنفى شائعات تأجيل بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس، لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزراة، أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

المترو يعلن بدء استخراج اشتراكات الطلاب بداية من 2 أكتوبر المقبل

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم شركة المترو، بدء استخراج اشتراكات الطلاب ابتداء من 2 أكتوبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط المترو لمترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أن أى طالب يمكنه التوجه لأى مكتب اشتراكات بأى محطة وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها.

ويتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 شهور فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.

"الوزراء" يعتمد تسعير الوحدات المباعة لمصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابى أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج "الأطفال فاقدي الرعاية" التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 29 منازعة.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار "المرحلة الثانية"، وكذا الممشى السياحى، والبوابات الإلكترونية.

وزيرة الصحة: شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع فى تجهيزات استقبال اللقاحات

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

واستعرضت وزيرة الصحة التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح "فايزر" في عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي سعة التخزين بها 4,366 مليون سعة تخزينية، منوهة إلى أنه تم شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات.

البحوث الفلكية: فصل الخريف يستمر 89 يوما و20 ساعة والشتاء يبدأ 21 ديسمبر

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك ، أن الاعتدال الخريفى يبدأ اليوم الأربعاء 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوم و 20 ساعة و 38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة.

وتشهد الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة 07:21 مساءً بتوقيت جرينتش، في كامل النصف الشمالي لكوكبنا وستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه يرجع السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وأشرقت الشمس يوم الاعتدال من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل انحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبا" متساوي بطول 12 ساعه وهذا صحيح بصفة عامة ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الإعتدال في خطوط العرض المتوسطة وذلك يرجع لعدة اسباب.