شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وصول مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لمطار القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الأربعاء، شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينكا على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة وتحمى من العدوى وكذلك الدخول فى مضاعفات حرجة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح "أسترازينكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وذكرت أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدى للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشده المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاحات فيروس كورونا.