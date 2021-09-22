شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجة الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبار من غدا الخميس 23 سبتمبر، تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 : 5 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة لمتوسطة مساء غدا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.