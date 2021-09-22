شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على روح المشير حسين طنطاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعه الأسبوعى، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، حيث يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا والاستعداد للعام الدراسى الجديد.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذي يساهم في تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره في اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.