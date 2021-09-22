شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء" يعتمد تسعير الوحدات المباعة لمصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابى أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج "الأطفال فاقدي الرعاية" التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 29 منازعة.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار "المرحلة الثانية"، وكذا الممشى السياحى، والبوابات الإلكترونية.