شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 30 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة وفرص أمطار وشبورة يعقبه انخفاض فى درجات الحرارة.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة .

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة .

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 30 درجة .

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 30 درجة .

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 31 درجة .

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 27 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 31 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة