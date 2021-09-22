شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن بدء استخراج اشتراكات الطلاب بداية من 2 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم شركة المترو، بدء استخراج اشتراكات الطلاب ابتداء من 2 أكتوبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط المترو لمترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أن أى طالب يمكنه التوجه لأى مكتب اشتراكات بأى محطة وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها.

ويتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 شهور فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.