شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 33,678 مليون جرعة إجمالى توريد 5 لقاحات مختلفة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى مخطط الافراج عن مصل سينوفاك-فاكسيرا وتسليمه خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2021 بإجمالي 1,926 مليون جرعة.

واستعرضت الوزيرة في ذات السياق، موقف توريد لقاحات "استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون"، منوهة إلى أن إجمالي جرعات هذه اللقاحات بلغ 33,678 مليون جرعة.