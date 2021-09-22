شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع فى تجهيزات استقبال اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

واستعرضت وزيرة الصحة التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح "فايزر" في عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي سعة التخزين بها 4,366 مليون سعة تخزينية، منوهة إلى أنه تم شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات.