شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: فصل الخريف يستمر 89 يوما و20 ساعة والشتاء يبدأ 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك ، أن الاعتدال الخريفى يبدأ اليوم الأربعاء 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوم و 20 ساعة و 38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة.

وتشهد الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة 07:21 مساءً بتوقيت جرينتش، في كامل النصف الشمالي لكوكبنا وستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه يرجع السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وأشرقت الشمس يوم الاعتدال من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل انحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبا" متساوي بطول 12 ساعه وهذا صحيح بصفة عامة ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الإعتدال في خطوط العرض المتوسطة وذلك يرجع لعدة اسباب.

وسبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء و هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.