شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد معروضات الوزارة المقرر عرضها فى EDEX 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الإعداد والتجهيز لإقامة المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021 " فى نسخته الثانية على أرض جمهورية مصر العربية قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بتفقد معروضات وزارة الإنتاج الحربى من الأسلحة والمعدات والذخائر والتى سوف تشارك بها فى المعرض حيث جاء ذلك بـمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( 200 الحربى ) التابع للوزارة.

وأكد الوزير " مرسى " أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021 " المقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيراً إلى أن هذا المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لإستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه قيادات الوزارة بتفقد المعروضات التى سوف تشارك بها الشركات التابعة فى النسخة الثانية من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021 " مؤكداً على الهدف الرئيسى لوزارة الإنتاج الحربى وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر مشيراً إلى مدى النجاح الذى حققه المعرض فى نسخته الأولى والتى وضعته ضمن أفضل معارض السلاح على المستوى العالمى.

من جانبه، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أنه من المتوقع أن يتطور المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021 "حجماً وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى والتى حقتت نجاح منقطع النظير، حيث أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من ( 400 ) عارضاً من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من ( 30 ) ألف زائر .